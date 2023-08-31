الجبهة الشعبيّة: أبطال نابلس لقّنوا العدو دروساً بإرادتهم وعزيمتهم

فلسطين اليوم

وجّهت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، التحية لأبناء شعبنا وأبطال المقاومة في مدينة نابلس، الذين وقفوا موحّدين في تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني، ولقنّوا العدوَّ دروساً بكمائنهم وعبواتهم المسلحة بإرادتهم وعزيمتهم التي لم ولن تلين.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، بعد منتصف الليلة، إنّ هذا الموقف الشجاع والموحد يؤكّد استمرارية المقاومة وتطورها وقدرتها على تجاوز الهجمات والمؤامرات التي تستهدفها.

و دعت الجبهة لمواكبة هذا الفعل الفدائي بمزيدٍ من التلاحم والاحتضان الجماهيري، مشدّدةً على ضرورة إزالة أيّ عقباتٍ أو قيودٍ تُقيّد العمل الفدائي، ووقف سياسات ملاحقة المقاومين والحملات الأمنية ضدهم.

واعتبرت أنّ وحدة بنادق الثوار والفدائيين في وجه الغزاة المعتدين، هي التعبير الأمثل عن وعي هذه المقاومة، وإدراك شعبنا لخطورة المؤامرات والسياسات التي تحاول فتح أبواب للاشتباك الداخلي.