الاعلام العبري يكشف عن تحقيقات جديد حول كمين "كتيبة جنين"

فلسطين اليوم

كشف الاعلام العبري، بعد منتصف الليلة، عن تفاصيل جديدة حول العبوة التي جرى تفجيرها في قوات الجيش بشارع عمان في نابلس.

ووفق تال ليف رام العبري، حول حادثة نابلس تشير التحقيقات إلى أن العبوة تم تفجيرها ضد قوة عسكرية راجلة وليس ضد مركبة عسكرية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، عن تمكن مجاهديها في القوة الخاصة من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال ألحقت فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضحت الكتيبة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بعد منتصف الليلة، إن القوة الخاصة للكتيبة فجرت عبوة شديدة الإنفجار في آلية عسكرية، ما أدى الى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وقالت، إن مجاهدوها نفذوا عدد من عمليات التفجير والاشتباك مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وأعلنت عن مسئوليتها عن هذه المهمة البطولية باسم البأس الشديد، والتي تأتي في اطار الرد على العدوان المستمر على أهلنا في مدينة نابلس ومخيماتها ،والرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني المجاهد.