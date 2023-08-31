البريم: "كمين نابلس" يؤكد جاهزية المقاومة في مدن ومخيمات الضفة

فلسطين اليوم

وجّه المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، التحية لسرايا القدس كتيبة نابلس التي تصدت لإرهاب الاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

وشدد البريم في تصريح صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن هذه العملية تؤكد جاهزية المقاومة وحضورها الميداني في مدن ومخيمات الضفة الثائرة، بتوجيه وقيادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح أن الأداء المتطور والنوعي للمقاومة يردع المستوطنين ويربك حسابات الاحتلال، مضيفًا أن العملية تؤكد أن النهج المقاوم هو وحده القادر على حماية شعبنا الفلسطيني والدفاع عن الارض والمقدسات، وليس خيار التسوية.

كما شدد المتحدث باسم الحركة، في قوله، على أن هذه العمليات النوعية والمشهد الميداني، يؤكد أن معادلة وحدة الساحات أصبحت أحد الأركان الثابتة في ادارة المعركة مع العدو الصهيوني.

وتابع البريم: "نؤكد من خلال قيادة سرايا القدس لميدان المقاومة في الضفة الباسلة أن سلاح الجهاد الاسلامي سيظل مشرعا في وجه الاحتلال الصهيوني فقط، وستفشل كل محاولات استدراجنا لأي احتراب داخلي.