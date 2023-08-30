"كتيبة نابلس" تكشف عن الكمين المحكم الذي أعدته لقوات الاحتلال في شارع عمان..!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، عن تمكن مجاهديها في القوة الخاصة من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال ألحقت فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضحت الكتيبة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بعد منتصف الليلة، إن القوة الخاصة للكتيبة فجرت عبوة شديدة الإنفجار في آلية عسكرية، ما أدى الى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وقالت، إن مجاهدوها نفذوا عدد من عمليات التفجير والاشتباك مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

إليكم نص البيان كاملًا:

{وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس- كتيبة نابلس

في هذا اليوم المبارك وفي ملحمة بطولية جديدة .. تسطرها سرايا القدس - كتيبة نابلس فأننا نعلن بعون الله وقوته وتوفيقه عن تمكن مجاهدينا في القوة الخاصة من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال ألحقت فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

حيث تمكنت القوة الخاصة مساء اليوم من تفجير عبوة شديدة الإنفجار في آلية عسكرية ما ادى الى اعطابها ومقتل واصابة من فيها ، كما نفذ مجاهدونا عدد من عمليات التفجير والاشتباك مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وإننا إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه المهمة البطولية باسم البأس الشديد والتي تأتي في اطار الرد على العدوان المستمر على أهلنا في مدينة نابلس ومخيماتها ،والرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني المجاهد.

أرضنا عليكم حرام وقبر يوسف مقبرتكم

نؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.



...جهادنا مستمرة وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة نابلس