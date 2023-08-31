الاحتلال يقرر إلغاء اقتحام قبر يوسف بعد وقوع جنوده في كمين محكم

فلسطين اليوم

قررت قوات الاحتلال "الإسرائليلي، مساء اليوم الأربعاء 31 أغسط 2023، اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجير عبوة ناسفة في إحدى الآليات وإصابة عدة جنود بجراح مختلفة.

وأوقعت سرايا القدس- كتيبة نابلس القوات "الإسرائيلية" المتوغلة في مدينة نابلس بحقل ألغام وأوقعت إصابات مؤكدة بين الجنود.

ووفق المصادر المحلية، فقد سمع دوي انفجار عبوة ناسفة إلى جانب الاشتباكات العنيفة في منطقة الضاحية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

وذكر الإعلام العبري، أنه جرى إخلاء ثلاثة من المصابين خلال الاشتباكات مع قوات الجيش في نابلس، واصفة ما جرى بالـ"حادث صعب".