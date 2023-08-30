فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، يهتم الأردنيون بالاطلاع على أسعار الذهب في بلدهم، لاسيما في فصل الصيف الذي يشهد حركة تجارية كبيرة في بيع وشراء الذهب مع زيادة الأفراح في هذا الفصل، لذا نرفق لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، حتى يتمكن المتابعون من التعرف عليها في جميع المناطق في المملكة الهاشمية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس في الأردن خلال تداولات اليوم الخميس صعودا جديدا، بعد استقرار نسبي سجله الأيام القليلة الماضية في الأسواق الأردنية، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.15 دينار أردني، كما ستنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باقي أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.





أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، سنكمل لكم متابعينا نشر، أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، إ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.63 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن حوالي 1.37 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.147 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 309.04 دينار أردني.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، ومن خلال استكمالنا في تحرير مقالتنا التي توضح أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، فإننا نتوجه إلى أسعار الذهب عالميا، إذ تحوم أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجعها بشكل طفيف، حيث قلص المستثمرون الرهانات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة، وإلى هناك نكتفي بنشر مقالة حملت عنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.