"الجهاد" تنعى شهيدي القدس ونابلس وتؤكد استمرار المواجهة رغم حجم التضحيات

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الشهيدين، المقدسي: خالد سامر زعانين (14 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في حي مصرارة بالقدس، والبطل: عايد عادل قني (30 عامًا)، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه المقاوم في قرية كفر قليل بنابلس.

وقالت الحركة في بيان: "إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين في القدس العاصمة ونابلس جبل النار، مؤكدة أن الدماء النازفة على امتداد الساحات، ستشعل مزيداً من جذوة المواجهة في وجه العدو وجنوده ومستوطنيه، وإن مقاومتنا حاضرة لمواصلة درب الاشتباك المقدس رغم حجم التضحيات، حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

نص البيان كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى شهيدي القدس ونابلس ونؤكد استمرار المواجهة رغم حجم التضحيات

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين، المقدسي: خالد سامر زعانين (14 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في حي مصرارة بالقدس، والبطل: عايد عادل قني (30 عامًا)، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه المقاوم في قرية كفر قليل بنابلس.

إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين في القدس العاصمة ونابلس جبل النار، لنؤكد أن الدماء النازفة على امتداد الساحات، ستشعل مزيداً من جذوة المواجهة في وجه العدو وجنوده ومستوطنيه، وإن مقاومتنا حاضرة لمواصلة درب الاشتباك المقدس رغم حجم التضحيات، حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.