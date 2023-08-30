فلسطين اليوم

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، وعدد من جنود الاحتلال عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف الليلة.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب نحو ٣٩ إصابة في حصيلة المواجهات التي وعت قرب قبر يوسف، بينها إصابة بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق

ووفق المصادر المحلية، فقد سمع دوي انفجار عبوة ناسفة إلى جانب الاشتباكات العنيفة في منطقة الضاحية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس.

وذكر الإعلام العبري، أنه جرى إخلاء ثلاثة من المصابين خلال الاشتباكات مع قوات الجيش في نابلس، واصفة ما جرى بالـ"حادث صعب".

إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس، أن مجاهدونا في وحدة الهندسة التابعة لكتيبة نابلس فجروا عدد من العبوات في آليات الاحتلال على شارع عمان وتصيب أهدافها بدقة، مؤكدة أن مجاهدوها نفذوا كمين محكم في قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات، ثم الإجهاز على القوة بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتلوها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وعقب اشتداد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وتفجير العبوات، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية للاحتلال في طريقها نحو المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

كما ذكر الاعلام العبري، أنه جرى إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر يوسف الليلة بعد الكمين الذي أعدته المقاومة لجيش الاحتلال وتحقيق خسائر محققة في صفوفه.

وأشار إلى أن طائرة مروحية تابعة للاحتلال وصلت إلى المنطقة الغربية من نابلس لنقل الجنود المصابين جراء التفجير الذي استهدفهم.

ووفق تال ليف رام العبري، حول حادثة نابلس تشير التحقيقات إلى أن العبوة تم تفجيرها ضد قوة عسكرية راجلة وليس ضد مركبة عسكرية.