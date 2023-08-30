عرين الأسود تنعى شهيدها عايد القني شرق نابلس

فلسطين اليوم

نعت مجموعات عرين الأسود، الشهيد المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع، الذي ارتقى شهيداً مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت مجموعات عرين الأسود رسالة للعدو الصهيوني قائلة: "رسالتنا للعدو الجبان، نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه أن العرين انتهى، نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام، ولن يوقف العرين إلا الذي خلق العرين فقط".

بيان النعي كاملا كما وصل " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

صدق الله العظيم

بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز تنعى مجموعات عرين الأسود أحد خيرة جنودها المجهولين

ومقاتليها الأبطال ابن كفر قلّيل البطولة والفداء شهيد جبل النار المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود والذي التحق بركب الشهداء مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

إننا ونحن ننعى اليوم شهيدنا المجاهد عايد القني نبرق برسالة لكل المكلومة قلوبهم في هذا اليوم الحزين على فقدان رجال العز والشرف من نابلس الى طولكرم الى القدس الشريف سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء ويسكنهم فسيح جناته

ورسالتنا للعدو الجبان، نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه ان العرين انتهى نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام ،

لن يوقف العرين الا الذي خلق العرين فقط.

قال تعالى ( قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍۢ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ )

صدق الله العظيم

المجد للشهداء

والنصر لرجال الله الماضون على عهد الشهداء

إخوتكم مجموعات عرين الأسود