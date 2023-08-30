إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب، ما أدى إلى اصابته بجروح طفيفة، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي.

يشار إلى أن شاباً فلسطينياً استشهد مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، بزعم طعنه مستوطنًا اسرائيليا قرب حي المصرارة في القدس المحتلة.