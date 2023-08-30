حماس تبارك عملية الطعن في القدس وتؤكد أنها جاءت انتصاراً للأقصى

فلسطين اليوم

باركت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، عملية الطعن في حي المصرارة في القدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة مستوطن "إسرائيلي"، واستشهاد المنفذ.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: "إن عملية الطعن بحي المصرارة بالقدس مساء اليوم عمل بطولي انتصاراً للأقصى ولدماء الشهداء، وجاءت في سياق طبيعي ردًّا على جرائم الاحتلال.

وأضاف حمادة: "شعبنا لن يملّ طريق المقاومة وسيُشعل كل المناطق، وسيحرم العدو من أي لحظة هدوء، وإن الأمان الذي يفتقده شعبنا في ظل هذا العدوان لن يحلم به الاحتلال مهما بلغت سطوته".

ووجه التحية للمقاومين الأبطال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمهرون القدس بأغلى ما يملكون، والكبرياء للقدس ولضفة الإباء وهي ترسم معالم النصر والتحرير القريب رغم أنف الاحتلال.

واستشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، بزعم طعنه مستوطنًا "اسرائيليا" قرب حي المصرارة في القدس المحتلة.