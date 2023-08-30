فاجعة في الأردن. مقتل عريس برصاص أصدقائه خلال الاحتفال به

فلسطين اليوم

توفي شاب أردني اليوم الأربعاء، بعد أن أصيب برصاصة أطلقت أثناء احتفال أقاربه بفعالية "حمام العريس".

وذكرت تقارير محلية أن الشاب الذي كان من المقرر أن يقام حفل زفافه مساء اليوم، أصيب بعيار ناري صدر عن سلاح فردي، وأصابه في منطقة الصدر.

ورجحت السلطات بأن العيار الناري الذي أصاب العريس وأفقده حياته صدر من أحد المحتفلين بحمامه، الأمر الذي يشكل فاجعة كبيرة .

ووقعت الحادثة في محافظة معان جنوبي البلاد وباشرت السلطات الأمنية التحقيق فيها.