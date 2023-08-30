فلسطين اليوم

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت عن إصابة بالغة الخطورة في انفجار بمنزل بكفر قدوم ويجري إنعاش القلب والرئتين لنقله لمستشفى رفيديا، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقاً.

وفي السياق، نعت مساجد مدينة نابلس في هذه الأثناء شهيداً ارتقى إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تجهيزها في كفر قدوم جنوب نابلس.