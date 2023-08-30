فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بزعم طعنه مستوطنًا اسرائيليا قرب حي المصرارة في القدس المحتلة.

وحسب ما أورده الاعلام العبري، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ، ما أدى إلى استشهاده.

وقالت إن منفذ عملية الطعن في محطة القطار الخفيف في القدس هو خالد زعانين (17 عاماً)، من سكان حي بيت حنينا.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.

وذكرت المصادر العبرية، أن المستوطن الذي أصيب في عملية الطعن حالته وصفت بالمتوسطة، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف العمل في محطة القطارات بالقدس بعد عملية الطعن.

لاحقًا، قالت القناة 14 العبرية، إن منفذ عملية الطعن في القدس تنكر بزي حريدي.



