زوارق الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الإنارة صوب مراكب الصيادين غرب ميناء رفح

فلسطين اليوم

استهدفت زوارق الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد منسق لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عنيف صوب مراكب الصيادين غرب ميناء رفح تزامناً مع إطلاق فوانيس الانارة في المنطقة.

ولم يتحدث بكر عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.