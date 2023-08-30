فلسطين اليوم

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم بدء قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، لاسيما وأن هذه البطولة الأوروبية تعد الأقوى على مستوى العالم، يتنافس عليها 32 فريقاً على مستوى قارة أوروبا، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة جداً، تبحث الآن عن، توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا.

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عبر موقعها الإلكتروني، توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، إذ تترقب الأندية الكبرى في أوروبا قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دوري الأبطال بالموسم الجاري 2023-2024، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا,

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 الخميس المقبل 31 أغسطس، في السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والقدس.

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023/2024 لا بد أن نتطرق إلى موعد دور المجموعات، انطلاق الجولة الأولى في يوم 19 سبتمبر 2023 م، تكملة الجولة الأولى سيكون في 20 سبتمبر 2023، أما انطلاق الجولة الثانية سيوافق تاريخ (3-4) أكتوبر 2023، الجولة الثالثة ستكون في أيام 24-25 أكتوبر 2023، الجولة الرابعة ستكون في 7-8 نوفمبر 2023، بالنسبة للجولة الخامسة سيوافق انطلاقها 28-29 نوفمبر 2023، الجولة السادسة والأخيرة ستنطلق في 12-13 ديسمبر 2023.

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا، من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم الأربعاء 1 يونيو 2024، على ملعب ويمبلي في لندن، الذي يتسع لحضور 90,000 متفرج، يتأهل الفائز بدوري أبطال أوروبا 2023-2024 تلقائيًا لمرحلة مجموعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وسيحصل أيضًا على حق اللعب ضد الفائز بالدوري الأوروبي 2023-2024 في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2024، توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 موعد قرعة دوري أبطال أوروبا.