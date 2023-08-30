الاحتلال يعتقل والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة عقب مداهمة منزله في قرية كرمة جنوب الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم جبرين أبو شيخة (22 عاما)، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أبو شيخة بعد إصابته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب الخليل