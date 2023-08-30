"السياحة" و"تسوية الأراضي" توقّعان مذكرة تفاهم لحماية المواقع الأثرية

فلسطين اليوم

وقّعت وزارة السياحة والآثار وهيئة تسوية الأراضي والمياه، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتنظيم العلاقة الثنائية لمصلحة حماية المواقع الأثرية.

ووقع على المذكرة، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ورئيس الهيئة محمد شراكة، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

وأكدت معايعة أهمية الشراكة والتكامل بين وزارة السياحة والآثار وكافة الشركاء ومنهم هيئة تسوية الأراضي والمياه، مشيدة بدور الهيئة في تنظيم حقوق المواطنين في مجال الأراضي والعقارات، وإثبات ملكياتهم خصوصا في المناطق المهددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على دورها في تثبيت الأراضي والمواقع الأثرية، ما ساهم في حمايتها من أي اعتداء.

وتحدثت عن أهمية المواقع الأثرية التي تمتلكها فلسطين، حيث تعتبر من المواقع الفريدة على مستوى العالم وحمايتها واجب وطني مقدس.

وقالت معايعة إن وزارة السياحة والآثار تعمل على تطوير المواقع السياحية والأثرية، وتنفيذ مشاريع الكشف والترميم والصيانة والتهيئة لجعلها أماكن جذب سياحي، خاصة أن معظم المدن والقرى الفلسطينية غنية بالمواقع الأثرية.

بدوره، أشار شراكة إلى أهمية المذكرة الثنائية بين الجانبين، شاكرا وزارة السياحة والآثار على تعاونها الكبير ودورها في تحديد المواقع الأثرية وإدراجها ضمن أعمال التسوية.

وتنص المذكرة على ضرورة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تحديد المواقع الأثرية وحمايتها وإدراجها ضمن الخرائط والمخططات وسجلات الهيئة، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجان عمل مشتركة لضمان استمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الطرفين.