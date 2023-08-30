قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة يعبد في جنين

الساعة 07:38 م|30 أغسطس 2023
الاحتلال يقتحم يعبد في جنين.jpg
الاحتلال يقتحم يعبد في جنين.jpg

فلسطين اليوم

اقتحمت راجلة من جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023،  بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة راجلة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، بينما لم ترد معلومات عن اندلاع اشتباكات أو مواجهات مع المواطنين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يقتحم بلدات وقرى محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بمداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها واعتقال المواطنين وقتلهم بذراءع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم.

 

كلمات دلالية

يعبد جنين الضفة