شهداء الأقصى: سنقطع اليد التي تمتد على مقاومينا

فلسطين اليوم

نعت كتائب شهداء الأقصى، الشهيد البطل عبد القادر زقدح والذي ارتقى برصاص الغدر والخيانة في مخيم طولكرم.

ودعت كتائب الأقصى، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، قيادات حركة فتح والكتائب في الاقاليم والمدن والقرى للاعلان بشكل واضح وصريح عن رفضهم للممارسات الخيانية بحق أبطالنا، وإعادة تفعيل كافة المجموعات العسكرية ومحاسبة المتورطين في خيانة وصايا شهدائنا وأسرانا.

وقالت في بيانها: "يمنع منذ اللحظة دخول السلطة و اجهزتها لمخيم طولكرم، و ان الجواب سيكون بالرصاص و سيتم التعامل مع دخول الاجهزة كدخول الاحتلال".

وطالب رجال الأجهزة الأمنية وأسودها رجالها الشرفاء لرفض أوامر القيادة وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المقاومة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى، إن ضرباتها للمحتل وأعوانه مستمرة، ولن تزيدنا ممارسات اعوان الاحتلال الا اصرار على اعادة تفعيل الكتائب في كل مدن وقرى الضفة".

إليكم نص البيان كاملًا:

(وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

صدق الله العظيم

"الخيانة تمارس في فلسطين دون خجل "

بيان صادر عن كتائب شهداء الاقصى - فلسطين

الأرض المحتلة- الجناح العسكري لحركة فتح ..

يا ابناء شعبنا الفلسطيني ، يا رجالات القتح يا ابناء الاقاليم يا اسود الكتائب

لطالما دعونا السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقالات وملاحقة المقاومين وأكدنا التزامنا الواضح بعدم حرف البوصلة، وعدم الالتفات للافعال الخيانية و الصادرة من بعض قيادات السلطة ودعينا للاصلاح.

لكن نطل عليكم بعد احداث اليوم لنعلنها بكل وضوح انه ومنذ اللحظة سنقطع اليد التي تمتد على مقاومينا والألسن التي تمسهم، و الأيادي التي تسلمهم للاحتلال

يا أبناء حركة فتح ،،، إن حركتنا التي لم تبخل يوما بالشهداء و الأسرى تتعرض لمؤامرة صهيونية لتصفيتها نهائيا، عن طريق قيادات تم تعينهم من قبل حكام تل أبيب.

يا أبناء الياسر و أبو جهاد و أبو اياد والجندل و الكرمي و ابو شرخ و الوفا و الزلوم و العبيات، إن أي مشروع يكبل المقاومة هو خيانة فمشروعنا هو المواجهة مع الاحتلال بنفس طويل الأمد حتى دحره.

إننا في كتائب شهداء الاقصى ونحن ننعى الشهيد في طولكرم، نؤكد على ما يلي:

- ننعى الشهيد البطل: عبد القادر زقدح والذي ارتقى برصاص الغدر والخيانة في مخيم طولكرم

- ندعو قيادات حركة فتح والكتائب في الاقاليم و المدن والقرى للاعلان بشكل واضح و صريح عن رفضهم للممارسات الخيانية بحق ابطالنا واعادة تفعيل كافة المجموعات العسكرية ومحاسبة المتورطين في خيانة وصايا شهدائنا و اسرانا

- يمنع منذ اللحظة دخول السلطة و اجهزتها لمخيم طولكرم، و ان الجواب سيكون بالرصاص و سيتم التعامل مع دخول الاجهزة كدخول الاحتلال

- نطالب رجال الاجهزة الامنية و اسودها رجالها الشرفاء لرفض اوامر القيادة و اطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المقاومة

- ضرباتنا للمحتل و اعوانه مستمرة و لن تزيدنا ممارسات اعوان الاحتلال الا اصرار على اعادة تفعيل الكتائب في كل مدن وقرى الضفة

فهي الدرع الحامي و الضامن لشعبنا من بطش المحتل و اعوانه

المجد و الخلود لشهدائنا الابرار

الخزي و العار للمحتل و اعوانه

قيادة كتائب شهداء الاقصي - فلسطين