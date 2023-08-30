"المبادرة" تدعو بمحاسبة المتسببين بحادثة مقتل مواطن بمخيم طولكرم

فلسطين اليوم

دعت حركة المبادرة الوطنية، الأربعاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتسببين في حادثة استشهاد الشاب عبد القادر زقدح من مخيم طولكرم، ونشر نتائج التحقيق، و تقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص".

ودعت حركة المبادرة، في بيان صحفي، "إلى الحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وصون الوحدة الوطنية و حماية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال و الاستيطان و نظام الأبارتهايد و التمييز العنصري".

وقُتل شاب في مخيم طولكرم بالرصاص، اليوم، خلال حملة إزالة تعديات قامت بها الأجهزة الأمنية.

ونفت الأجهزة الأمنية أنها أطلقت النار، وقالت إن مسلحين فتحوا النار على القوة، وخلال إطلاق النار قتل مواطن برصاص المسلحين.

وأعلن المفوض السياسي العام، الناطق باسم المؤسسة الأمنية، طلال دويكات، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة المواطن عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، لمعرفة مصدر إطلاق النار.