محكمة "إسرائيلية" تقضي بتغريم نجل نتنياهو بـ 130 ألف شيكل لهذا السبب!

فلسطين اليوم

قضت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، بتغريم يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال بمبلغ 130 ألف شيكل (34 ألف دولار)، بعد إدانته بالقذف والتشهير بحق ناشطة سابقة في حزب معارض "إسرائيلي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن ما تُسمى بـ "محكمة الصلح" في كفار سابا، ألزمت يائير نتنياهو، بدفع تعويضات بقيمة 130 ألف شيكل لدانا كشدي، الناشطة بحزب "أزرق - أبيض"، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير".

كما ألزمت المحكمة نجل نتنياهو بدفع جزء من رسوم الادعاء البالغة 3000 شيكل (787 شيكلا) وأتعاب المحاماة البالغة 26 ألف شيكل (6827 دولار)، وفق الصحيفة.

ورفعت كشدي، التي كانت ناشطة في حزب "أزرق - أبيض" الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق بيني غانتس، قبل انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، دعوى قضائية ضد نتنياهو الابن، في أغسطس/ آب 2020. وزعمت كشدي، من خلال محاميها رون ليفينثال، أن "نتنياهو قام بنشر تغريدتين ألمحتا إلى وجود علاقة حميمة بينها وبين غانتس قبل الانتخابات".