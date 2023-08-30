بالفيديو أسد طليق يتجول في شوارع مدينة باكستانية

الساعة 06:19 م|30 أغسطس 2023
أسد طليق يتجول في شوارع مدينة باكستانية
أسد طليق يتجول في شوارع مدينة باكستانية

فلسطين اليوم

رصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الأسد وهو يتجول في إحدى شوارع المدن في باكستان.

أفادت الشرطة الباكستانية، بأن أسد هرب من سيارة خاصة وسط ازدحام مروري في مدينة كراتشي بجنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء، ما تسبب في حالة من الذعر لمدة ساعتين قبل أن يتم القبض عليه.

وجاء في بيان الشرطة أن مالك الأسد بينما كان ينقله، فر منه في الطريق الرئيسي المزدحم بالمدينة الساحلية.

ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

 

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