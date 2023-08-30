محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري لأسير من الخليل

فلسطين اليوم

جددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" عوفر، مساء اليوم الأربعاء30/8/2023م، قرار الاعتقال الإداري للأسير محمد التلاحمة من الخليل.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن محكمة عوفر جددت قرار الاعتقال الإدارى بحق الأسير محمود التلاحمة من الخليل لمدة 6 أشهر إضافية.

والأسير تلاحمة هو شقيق الشهيد ضياء الذي استشهد في 22 من سبتمبر 2015م ، وأشعل باستشهاده الشرارة الأولى لثورة القدس التي اندلعت مطلع تشرين أوّل/أكتوبر 2015، حيث استشهد قبل إنطلاقها بأيامٍ قليلة، أثناء تنفيذه عملية جهادية في قرية خرسا جنوب الخليل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود التلاحمة، في مارس 2023، علماً أنه محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، ومتزوج وأب لطفلين.