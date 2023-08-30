فلسطين اليوم- غزة

أدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الجريمة التي اقترفتها اجهزة أمن السلطة في طولكرم، بالضفة المحتلة، التي اعتدت بالرصاص الحي على أبناء شعبنا المنددين بإزالة المتاريس الحديدية التي نصبها المقاومون للتصدي لقوات الاحتلال.

وطالب عبد العاطي في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بضرورة فتح تحقيق جاد في هذا الحدث وهذه الجريمة، وتقديم مقترفيها للعدالة وتقديم استخلاصات من هذه الاحداثيات وضمان التزام الأجهزة المكلفة بالقانون بالتعليمات بشأن إطلاق النار، والالتزام بمبدأ النسبة والتناسب في إطلاق النار، والقيام بكل الفعاليات الضاغطة لضمان احترام حقوق الانسان.

كما دعا الحقوقي عبد العاطي لضمان عدم ملاحقة المقاومين والافراج عن المعتقلين السياسيين وطالب عبد العاطي الكل الوطني الفلسطيني ان يتحرك لمنع انزلاق الأوضاع للاقتتال والفوضى والانقسام، والإسراع في إجراء الانتخابات الشاملة لإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتفعيل دورها في حماية حقوق للشعب الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات.

وأعلنت المصادر المحلية اليوم الأربعاء 30/8/2023، مقتل الشاب عبد القادر زقدح يبلغ من العمر 22 عاماً برصاص أجهزة أمن السلطة بعد إصابته بجراح خطيرة خلال محاولات أجهزة أمن السلطة إزالة عوائق حديدية كان المقاومون وضعوها عند مداخل وأطراف مخيم نور شمس في طولكرم، لإعاقة اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمخيم.

وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.

وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".