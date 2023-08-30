خطوة أخرى من اتحاد جدة السعودي بشأن ضم صلاح

فلسطين اليوم

كشفت تقارير صحفية، عن قيام نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت الإيطالية"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وقال جاليتي أن مسؤولي نادى الاتحاد سيحاولون إقناع ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "دايلي إكسبريس" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح قد يغادر ليفربول هذا الأسبوع أي قبل الموعد النهائي لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وسط تقارير تفيد بعرض نادي اتحاد جدة صفقة خيالية لضمه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه على الرغم من قول المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن النادي السعودي لم يقدم عرضا بشأن صلاح، وأن ناديه سيرفض بالتأكيد أي عروض لكن الوضع قد يتغير هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، جان آج فيورتوفت، قوله على منصة إكس": "صلاح سيغادر النادي (على الأرجح) في الأيام المقبلة، أعلم تماما أنه من المحتمل أن يغادر صلاح ليفربول هذا الأسبوع".

وأضاف: "الأموال المقدمة للاعب والنادي أمر لا يصدق، حقيقة أن فترة الانتقالات في المملكة العربية السعودية تنتهي في 7 سبتمبر، تجعل الأمر أكثر تعقيدا أيضا".

وتابعت الصحيفة أن نادي اتحاد جدة هو النادي الذي يأمل في انتزاع صلاح من "أنفيلد" قبل الموعد النهائي ويزعم أنهم على استعداد لتقديم نفس الراتب الذي يتقاضاه كريستيانو رونالدو في نادي النصر لصلاح.

واختتمت "دايلي إكسبريس" أن رحيل صلاح يمثل ضربة قوية لليفربول حيث من المحتمل أن يترك النادي الإنجليزي في حاجة إلى جلب جناح أيمن جديد قادر على استبدال صلاح لكن لن يكون أمام ليفربول سوى القليل من الوقت للعثور على بديل مناسب قبل يومين فقط من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.