هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف مقتل الشاب "زقدح"

فلسطين اليوم

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم الأربعاء30/8/2023م، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن عبد القادر نضال زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم في مدينة ومخيم طولكرم، وما رافقها من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت لمقتل المواطن زقدح، داعية إلى فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة، وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

كما دعت لضرورة التزام جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

وأشارت إلى أن طواقمها تواصلت مع المواطنين في مخيم ومدينة طولكرم، ومع الجهات ذات الاختصاص، واستمعت لإفادات متضاربة حول سير الأحداث التي أدت إلى مقتل المواطن زقدح.

وصباح اليوم الأربعاء 30/8/2023، أعلنت المصادر المحلية، مقتل الشاب عبد القادر زقدح يبلغ من العمر 22 عاماً برصاص أجهزة أمن السلطة بعد إصابته بجراح خطيرة خلال محاولات أجهزة أمن السلطة إزالة عوائق حديدية كان المقاومون وضعوها عند مداخل وأطراف مخيم نور شمس في طولكرم، لإعاقة اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمخيم.

وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.

وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".

وأطلق مقاومون النار بالهواء احتجاجًا على إزالة المتاريس؛ لتندلع بعدها اشتباكات مسلحة، استخدمت خلالها أجهزة الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وما زالت الأجواء مشحونة بالمخيم ويسمع بين الوقت والآخر أصوات رصاص.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.