التجمع الإعلامي الفلسطيني ينعى الزميل الصحفي القدير سعود أبو رمضان

فلسطين اليوم

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء30/8/2023م،الزميل الصحفي القدير "سعود أبو رمضان" عضو مجلس إدارة قناة الكوفية الفضائية، وأحد رواد الحركة الصحفية في فلسطين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال التجمع في بيان صحفي:" بمزيد من الحزن والأسى، والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى التجمع الإعلامي الفلسطيني الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الزميل الصحفي القدير "سعود أبو رمضان" عضو مجلس إدارة قناة الكوفية الفضائية، وأحد رواد الحركة الصحفية في فلسطين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة".

وأضاف:" إننا في التجمع الإعلامي الفلسطيني، إذ ننعى الزميل القدير سعود أبو رمضان، ونشيد بدوره الرسالي في خدمة القضية الفلسطينية، وتعزيز الرواية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة من عموم آل "أبو رمضان" الكرام، وأسرة قناة الكوفية، وعموم الأسرة الصحفية الفلسطينية، راجين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه حسن الصبر والسلوان".

وتوفي، اليوم الأربعاء، الزميل الصحفي والإعلامي الفلسطيني، سعود أبو رمضان، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشغل الصحفي أبو رمضان، رئيس المجلس الإداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين سابقا، ورئيس مجلس إدارة موقع غزة بوست، ومواقع اعلامية أخرى.

ونعى إعلاميون وصحفيون فلسطينيون الإعلامي، أبو رمضان، متوجهين بالتعزية لعائلته والجسم الصحفي في فلسطين.