هيئة شؤون الأسرى ونقابة المحامين الفلسطينيين تنظمان ندوة بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

فلسطين اليوم

نظمت هيئة شؤون الأسرى ونقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاربعاء ٣٠/٨/٢٠٢٣، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، بحضور عوائل الاسرى المحتجزة جثامينهم ، والأسرى المحررين.

وقال مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن قنيطة:" إن القضية التي سنتناولها في هذه الندوة لربما الأكثر انسانية وأخلاقية ووطنية وقومية من الدرجة الأولى وهى قضية الشهداء في مقابر الأعداء، قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلالات ، وحركات التحرر العالمية ، وتحدث عن اهمية "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء" والذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في 3 أب 2008، في اعتبار يوم 27 من آب من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب؛ كونه يعطى اهمية لممارسة الضغط القانونى والاعلامى والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير٩ جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين الشهداء".

بدوره، الأستاذ واكد أمين سر نقابه المحامين الفلسطينيين ، ورئيس لجنة القدس وشؤون الاسرى ، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان سعادة المستشار زياد النجار قال:"إن الاستمرار فى احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين بمثابة مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب".

وأضاف:" كما أن الاستمرار في احتجاز الشهداء هو تجاوز للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ومعايير حقوق الإنسان التى تلزم أي دولة بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن ، وفق المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى تكريمهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وأن تُحترم قبورهم".

وفي نفس السياق، بين المتحدث باسم الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء المحتجزة الأستاذ نشأت الوحيدى، أن عدد شهداء الحركة الاسيرة ان سلطات الاحتلال تحتجز 142 جثماناً في الثلاجات، و256 جثمانا في مقابر الأرقام، و75 مفقودا، وإحدى عشر شهيداً من شهداء الحركة الاسيرة منذ بداية سنوات الاحتلال.

وفي نهاية الندوة اوصى عريف الندوة الدكتور رافت حمدونة باهمية العمل على المستوى السياسى والدبلوماسى والقانونى والاعلامى والجماهيرى محلياً وعربياً ودولياً للضغط على الاحتلال للافراج عن جثامين الشهداء وكذلك :

1- إثارة الموضوع اعلامياً بلغات مختلفة وتدويل هذا الملف ليدرك العالم ماهية دولة الاحتلال التى تدعى الديمقراطية وحقوق الانسان .

2- حمل الملف للمحاكم الدولية للضغط من أجل الافراج عن الجثامين وملاحقة زعامات دولة الاحتلال على ما انتهاكاتهم بحق الموتى والمخالف للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .

3- القيام بالفعاليات الشعبية المحلية والدولية بصحبة المتضامنين والمتعاطفين والأحرار والشرفاء والاصدقاء في العالم ، لتشكيل حالة ضغط على الاحتلال .