المكتب الإعلامي للجهاد ينعى الصحفي القدير سعود أبو رمضان

فلسطين اليوم

نعى المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء30/8/2023م، الصحفي القدير الزميل الأستاذ سعود أبو رمضان عضو مجلس إدارة قناة الكوفية الفضائية وأحد الإعلاميين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في الإعلام الفلسطيني و تعزيز الرواية الوطنية ، وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ينعى المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الصحفي القدير الزميل الأستاذ سعود أبو رمضان عضو مجلس إدارة قناة الكوفية الفضائية وأحد الإعلاميين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في الإعلام الفلسطيني و تعزيز الرواية الوطنية ، وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني".

وأضاف:" إننا إذ نستذكر دور الزميل الأستاذ سعود أبو رمضان وأداءه المهني والتزامه الوطني، فإننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة من أسرة الفقيد العزيز وأهله وعموم آل أبو رمضان الكرام ، وكافة الزملاء الصحفيين ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء وأن يعوضهم خير عوض، والعزاء كذلك لأسرة قناة الكوفية ولكل المنابر الإعلامية التي ساهم فيها الراحل مساهمة فاعلة".

وتوفي، اليوم الأربعاء، الزميل الصحفي والإعلامي الفلسطيني، سعود أبو رمضان، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشغل الصحفي أبو رمضان، رئيس المجلس الإداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين سابقا، ورئيس مجلس إدارة موقع غزة بوست، ومواقع اعلامية أخرى.

ونعى إعلاميون وصحفيون فلسطينيون الإعلامي، أبو رمضان، متوجهين بالتعزية لعائلته والجسم الصحفي في فلسطين.