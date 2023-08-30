أسعار العملات
دولار أمريكي3.8
يورو4.13
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.37
جنيه إسترليني4.8
اصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت امر شمال الخليل
أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "صافا" في القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، بحالات اختناق.