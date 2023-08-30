فلسطين اليوم

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، تتواصل عمليات البحث من قبل عشاق الدراما العالمية على رابط مشاهدة فيلم قندهار Kandahar2023 كامل HD، كون هذا الفيلم يحظى باحداث تشويقية ورائعة ومحبوبة لدى الجمهور العربي وأيضا العالمي، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD، والذي يمدد وقته إلى ساعة وتسع وخمسون دقيقة، وجاء تقييمه على موقع IMDB هو 6.0 من عشرة، فضلاً عن عمليات البحث المكثفة والمتواصلة على رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، وتدور قصة فيلم Kandahar 2023 قندهار استنادًا إلى قصة حقيقية، تتمحور حول عميل في وكالة المخابرات المركزية ومترجمه الذي يجب أن يجد طريقه للخروج من الصحراء بسبب مطاردته من قبل قوات خاصة ، بعد تسريب استخباراتي يكشف بشكل خطير عن مهمته السرية في أفغانستان، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

قندهار ‏ هو فيلم أكشن إثارة أمريكي قادم من إخراج ريك رومان. الفيلم من بطولة ترافيس فيميل، جيرارد بتلر، أوليفيا ماي باريت، علي فضل ونافيد نجيبان، عرض في 26 مايو 2023، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، وشاهدت قبل يومين في صالة السينما في بوليفارد الرياض، الفيلم المثير، واسمه «قندهار (Kandahar)».

الفيلم من بطولة النجم البريطاني العالمي جيرارد باتلر، وإخراج: ريك رومان وو، وﺗﺄﻟﻴﻒ: ميتشيل لافروتون، والمخرج أيضاً ريك رومان وو. أما طاقم العمل، بالإضافة إلى جيرارد باتلر، فهم: توم رايس هاريس، وعلي فضل نافيد، ونجبان نينا توسان وايت، وإلناز نوروزي. الفيلم حافل بإثارة وحركة وتداخل في الأحداث والشخصيات والمواقع، من هيرات الأفغانية على الحدود الإيرانية - الأفغانية، إلى قندهار، إلى طهران، إلى دبي، إلى تامبا بلفوريدا الأميركية، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

القصة باختصار عن عميل سري بالاستخبارات الأميركية يُدعى توم هاريس، قام بدوره باتلر، سافر برفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية، ولكنهما سرعان ما يهربان بعد انكشاف أمرهما، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

فيلم Kandahar 2023 مترجم

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، الجميل في هذا الفيلم هو أنه أول فيلم «عالمي» يتم تنفيذه على الأرض السعودية، حيث احتضنته منطقة العلا الآثارية والتاريخية والجغرافية الجميلة شمال غربي السعودية.

هذا أول الغيث في مسار الاحتضان السعودي للإنتاجات العالمية الكبرى، وستليه من المؤكد أعمال أخرى، وحالياً ما زالت بعض الأفلام قيد التصوير أو التحضير، وهذا مفيد لصناعة السينما في السعودية، من ناحية تجهيز كوادر عملية وفنّية في كل مفردات السينما وصناعة الدراما، خلف وأمام الكاميرا. كما أن هذا الاحتضان مفيد أيضاً في ترويج الجغرافيا السعودية التي ظلّت بعيدة عن أنظار العالم، لم تمسسها يد التصوير العالمي ولا عيونه.

أما عن الفيلم نفسه، فهو عن صراع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية والإيرانية والباكستانية، ومسرح الصراع هو الميدان الأفغاني والإيراني. وتواريخ الأحداث قريبة جداً، حيث يتناول وقائع مثل تفجير معمل «ناتنز» النووي الإيراني، واغتيال المشرف على البرنامج النووي الإيراني علي فخري زاده، وغيرهما من الأحداث القريبة، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

فيلم Kandahar 2023 مترجم اون لاين

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، الفيلم رائع من ناحية التقنيات وجمال الصورة وإبهار تنفيذ المعارك والتفجيرات، ويظلّ الحديث عن محتوى الفيلم ومساره الدرامي. تناول الفيلم ثيمات معتادة، مثل عوالم الاستخبارات والمطاردات والمصالح الخفية، وانتصار الخير على الشر في النهاية، لكنه وقع في بعض من «بروباغندا» السينما الأميركية، غير أن الجديد فيه، كما يبدو لي، هو إدخال عنصر استخباراتي قيادي أميركي مسلم، من أصول غربية بيضاء، وليس مسلماً من أصل آسيوي.

من المثير أيضاً تناول الفيلم الاختراقات الاستخباراتية العالمية لتنظيم «داعش»، كما الحديث عن تسيير الاستخبارات الباكستانية لربيبتها (طالبان)، ونقد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتسليم البلد لـ"طالبان"، وجناية هذا التسليم على واقع المرأة الأفغانية... وغير ذلك مما يستحق المشاهدة والتعليق، رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار

فيلم Kandahar 2023 مترجم اون لاين HD

رابط مشاهدة فيلم Kandahar 2023 مترجم كامل HD- فيلم قندهار، الأمنيات هي أن يكون هذا الفيلم فاتحة خير لصناعة كوادر سعودية حقيقية، وأيضاً لعلَّ هذا التناول "الغربي" في فيلم مكلف إنتاجياً، لثيمة الإرهاب وحركات الإسلام السياسي والاستخبارات العالمية، لعلَّ هذا التناول يكون مقنعاً لمن يزعجنا دوماً بأننا غادرنا مرحلة الإرهاب وفكر الإرهاب والتطرف، وحان وقت معانقة المستقبل، زعموا، فبعض من الناس لا يقنعه إلا كلام "الخواجات" ولمشاهدة فيلم قندهار Kandahar2023 كامل HD هنــــــــــــــــا