ريال مدريد يجهز عرضه الرسمي لضم مبابي خلال ساعات

فلسطين اليوم

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، يجهز عرضًا رسميًا من أجل إنهاء صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظر ريال مدريد حسب تأكيدات مختلف المصادر، الأسبوع الحالي والأخير من الميركاتو الصيفي الجاري، لتكثيف مفاوضاته لحسم صفقة كيليان مبابي.

وأكدت مجلة مدريديستا ريال الإسبانية، أن ريال مدريد سيرسل عرضًا رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وذلك في ظل تولي فلورنتينو بيريز رئيس النادي ذلك الملف.

وبحسب التقارير، فإن نادي باريس سان جيرمان حسم صفقة قوية في خط الهجوم، كتعويض لرحيل كيليان مبابي المحتمل، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.