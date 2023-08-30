فلسطين اليوم

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن حادث الفاشينيستا فاطمة المؤمن في الكويت، المروع الذي وقع فجر الخميس الماضي، وأدى أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين، لهذا متابعينا الكرام وتماشيا مع عمليات البحث المكثفة والتي تجرى على مدار الوقت بشأن حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، لهذا سنضع لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وذلك رداً على عمليات البحث التي تجرى بشكل كبير على حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل.

فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق وقوع حادث الفاشنيستا فاطمة المؤمن المروع الذي وقع فجر الخميس الماضي، وأدى أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً بشأن واقعة الحادث المأساوي جاء فيه "توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الكويت، بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم"

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون"، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، "وتقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)"، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

حادث الكويتية فاطمة المؤمن كامل

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، "كما توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع"، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل HD

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، وفاطمة عصام حمد المؤمن، عمرها 30 عاماً، تخرجت في كلية الهندسة المعمارية، وتعمل في مجال الموضة والأزياء، حتى أصبحت واحدة من أشهر البلوجرز ولديها شعبية كبيرة ومتابعين في جميع أنحاء العالم.

ودخلت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن عالم صنع الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي عام 2014، يبلغ عدد متابعيها على موقع انستجرام، نحو مليونا متابع، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

رابط فيديو حادث فاطمة المؤمن الفاشينيستا الكويتية كامل

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، ولا تزال قضية حادث "الفاشينيستا" فاطمة المؤمن المروّع الذي أدى إلى وفاة 3 شباب، حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الكويت.

وقال المحامي الكويتي صلاح العلاج في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" إن المتهمة ستمثل أمام قاضي التنفيذ والمحقق لمعرفة الاتهام الموجه إليها.

وأشار إلى أن التهمة الموجهة إليها حاليًا هي جنحة مرورية من الناحية الشكلية، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل

رابط فيديو حادث فاطمة المؤمن الفاشينيستا الكويتية

حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل، وفي حال تثبت شربها للكحول أثناء القيادة، فقد تواجه المتهمة تهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل.

وأكد أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حكم الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لفترة طويلة تصل إلى 15 عامًا غير صحيح، حادث فاطمة المؤمن -فيديو حادث الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كامل