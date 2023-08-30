قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين جنوب القطاع

فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء30/8/2023م، أراضي المزارعين شرق مدينة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بقيام الرشاش الآلي المحاذي للشريط الحدودي بإطلاق النار بإتجاه الأراضي الزراعية للمواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تطلق بشكل يومي الرصاص والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام لإجبارهم على تركها.