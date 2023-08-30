التيار الإصلاحي لحركة فتح ينعى الاعلامي سعود ابو رمضان

فلسطين اليوم- غزة

نعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الاعلامي المناضل الصحفي الكبير سعود أبو رمضان (أبو كريم)، عضو مجلس الإعلام في التيار، وعضو مجلس إدارة قناة الكوفية، الذي وافته المنية ظهر اليوم الاربعاء.

وجاء في بيان مقتضب للتيار "أن الاعلامي ابو رمضان هو أحد كوادر حركة فتح، ورواد الحركة الصحفية في فلسطين، الذي رحل عن دنيانا بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء، ومسيرةٍ إعلاميةٍ مميزةٍ في كل المؤسسات الصحفية التي عمل بها، وكان خلالها مثالًا للمهنية والعطاء والتميّز".

وأعلنت مصادر محلية اليوم الأربعاء، عن وفاة الزميل الصحفي سعود أبو رمضان بمدينة غزة.

وقالت المصادر إن " الصحفي سعود أبو رمضان-الصحفي في وكالة الأنباء الألمانية ورئيس المجلس الإداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين ورئيس مجلس إدارة موقع غزة بوست توفي، علماً بأنها يعاني من مرض القلب".