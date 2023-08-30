الاحتلال يجرف أراضي زراعية في الخليل

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء30/8/2023م "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت اليوم أراضي زراعية، وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل".

وأضافت المصادر:" أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وجرفت أراضي زراعية، وهدمت سلاسل حجرية في أرض تصل مساحتها إلى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها للمواطنة مرام منجد العويوي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت بآلياتها الثقيلة قبل أيام، عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وجرفت سلاسل حجرية في الأرض ذاتها.