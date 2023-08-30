الاحتلال يجرف أراضي زراعية في الخليل

الساعة 02:50 م|30 أغسطس 2023
الاحتلال يجرف أراضي زراعية في الخليل
الاحتلال يجرف أراضي زراعية في الخليل

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأربعاء30/8/2023م "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت اليوم أراضي زراعية، وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل".

وأضافت المصادر:" أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وجرفت أراضي زراعية، وهدمت سلاسل حجرية في أرض تصل مساحتها إلى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها للمواطنة مرام منجد العويوي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت بآلياتها الثقيلة قبل أيام، عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وجرفت سلاسل حجرية في الأرض ذاتها.

كلمات دلالية

الاحتلال يجرف أراضي زراعية في الخليل عملية تجريف أراضي زراعية تجريف أراضي زراعية