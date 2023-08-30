"كورتوا" يبعث برسالة لجماهير الريال بعد إصابته

فلسطين اليوم

اتخذ البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الخطوات الأولى في عملية التعافي الطويلة التي تنتظره للعودة إلى الملاعب، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

ونشر الحارس البلجيكي الذي سيغيب عن الموسم بأكمله، رسالة عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) مرفقة بصورة يظهر فيها مع جهاز تقويم العظام في ركبته اليسرى، حيث خضع لعملية جراحية في 17 أغسطس/آب الماضي.



وكتب كورتوا: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم والطاقة. شيئًا فشيئًا نقوم بالخطوات الأولى للتعافي".

ولا يعد كورتوا اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة خطيرة في ريال مدريد في بداية الموسم، فقد لحق به البرازيلي إيدر ميليتاو بإصابة مماثلة في الجولة الأولى أمام أتلتيك بيلباو في ملعب الأخير سان ماميس.



كما خضع التركي الشاب أردا جولر لعملية جراحية بسبب إصابة في الغضروف المفصلي، ولن يكون جاهزا حتى أكتوبر/تشرين الأول.



كما تعرض فينيسيوس جونيور لإصابة عضلية، ستبقيه خارج الملاعب لمدة 6 أسابيع.