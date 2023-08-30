"حماس": جريمة قتل أجهزة أمن السلطة الشاب "زقدح" يجب ألا تمر مرور الكرام

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الأربعاء30/8/2023م، أن جريمة قتل أجهزة أمن السلطة لأحد الشبان في طولكرم يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون للجميع موقف حاسم حتى لا تُكرر السلطة هذا الفعل.

وقال قاسم خلال تصريحات إذاعية:" يجب أن يكون لأحرار حركة فتح موقف واضح من هذه الجريمة وممارسات السلطة"، مبيناً أن قتل أجهزة السلطة لشاب في طولكرم يتزامن مع اعتداء الاحتلال بالرصاص على شاب في الخليل.

وأضاف:" هذا أمر مقلق جدا أن تصل السلطة لاستباحة الدم الفلسطيني وندين بشدة هذا السلوك من أجهزة السلطة وندعو لوقفه فوراً"، موضحا " يجب أن نوحد صفنا الداخلي وحماس تؤكد أن البندقية مصوبة فقط تجاه الاحتلال، وكل هذه الأفعال الشاذة عن الإجماع لن تنجح في إرباك الحالة الفلسطينية".

وصباح اليوم الأربعاء 30/8/2023، أعلنت المصادر المحلية، مقتل الشاب عبد القادر زقدح يبلغ من العمر 22 عاماً برصاص أجهزة أمن السلطة بعد إصابته بجراح خطيرة خلال محاولات أجهزة أمن السلطة إزالة عوائق حديدية كان المقاومون وضعوها عند مداخل وأطراف مخيم نور شمس في طولكرم، لإعاقة اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمخيم.

وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.

وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".

وأطلق مقاومون النار بالهواء احتجاجًا على إزالة المتاريس؛ لتندلع بعدها اشتباكات مسلحة، استخدمت خلالها أجهزة الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وما زالت الأجواء مشحونة بالمخيم ويسمع بين الوقت والآخر أصوات رصاص.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.