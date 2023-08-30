الجهاد الإسلامي تدين جريمة اعتداء السلطة على أبناء شعبنا في طولكرم واستشهاد أحد المواطنين

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 30/8/2023، الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عاماً)، الذي استشهد برصاص أجهزة أمن السلطة في طولكرم بالضفة المحتلة، التي اعتدت بالرصاص الحي على أبناء شعبنا المنددين بإزالة المتاريس الحديدية التي نصبها مقاومو طولكرم للتصدي لقوات الاحتلال.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي، أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه.

واعتبرت الحركة، أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجاً يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة، بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم.

كما دعت جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا ، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا.