الاحتلال يهدم منزلين ويقتلع أشجاراً غرب الخليل

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء 30/8/2023 ، منزلين في بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

وأفاد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، أن قوات الاحتلال هدمت مسكنا من الطوب والصفيح تبلغ مساحته 70 مترا مربعا في منطقة الطيبة، بمحاذاة الشارع الالتفافي غرب الخليل، يعود للمواطن عطا جميل جعافرة.

كما وهدمت هدمت مسكنا آخر يعود لأحد المواطنين من مدينة الخليل، وجرفت مساحة من أراضي المواطنين، واقتلعت عددا من أشجار الزيتون والعنب.