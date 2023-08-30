إطلاق نار نحو مدرسة في كفر عقب بالقدس المحتلة

الساعة 01:39 م|30 أغسطس 2023
اطلاق نار في كفر عقب
اطلاق نار في كفر عقب

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تعرضت مدرسة في كفر عقب بالقدس المحتلة، الليلة الماضية، لإطلاق نار من قبل مسلحين.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه مدرسة كانت ستفتتحها بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، وسيتم تدريس المنهاج الإسرائيلي فيها.

ووضع المسلحون بيان حمل اسم كتائب شهداء الأقصى، أكدوا فيه أنهم لن يسمحو لأي مدرسة بتدريس المنهاج الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن جهاز الشاباك يشارك في التحقيقات.

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