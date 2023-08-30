فلسطين اليوم

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 8 أغسطس 2023- مع تزايد التصريحات بشأن زيادة نسبة رواتب الموظفين عن شهر 8 أغسطس 2023، يسأل كثيرون عن امكانية صرف السلطة راتب كامل لموظفيها وجزء من المستحقات، خاصةً أن الحكومة برام الله، صرفت أول راتب كامل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في أبريل 2023، بعد 16 شهراً من الأجور المنقوصة، وبالتحديد منذ راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2021 .

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 8 أغسطس 2023

ويعانى الموظفون العموميون من أوضاع مالية صعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا منهم 142 ألف موظف عمومي مدني وعسكري بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

كما يبلغ متوسط أجور الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، ويصعد المبلغ إلى 940 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون والمخصصات الأخرى).

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إيرادات السلطة نهاية شهر يونيو 2023

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط إلى أن حجم إيرادات السلطة الوطنية على أساس التزام وصلت مع نهاية تموز الماضي إلى 10.56 مليارات شيقل أما على أساس نقدي أي ما وصل السلطة الوطنية نقدا هو 9.99 مليارات شيقل أي أن هناك فارقا بين الالتزام والنقد أكثر من 600 مليون شيقل، فمن أين جاء هذا الفرق؟

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