محكمة سالم تُؤجل محاكمة الأسير ماهر الأخرس

فلسطين اليوم

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء 30/8/2023: إن محكمة سالم العسكرية الصهيوني أجلت محاكمة الأسير القيادي ماهر عبد اللطيف الأخرس.

وقالت مهجة القدس:" إن محكمة سالم العسكرية الصهيوني أجلت محاكمة الأسير القيادي ماهر عبد اللطيف الأخرس لتاريخ 06/09/2023م، بحجة استكمال التحقيق، وهو مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 8 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وكان الأخرس شَرَعَ في إضرابه عن الطعام من يوم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/08/2023م حيث أبلغ أهله بذلك كما أبلغ قوات الاحتلال أيضًا، وتم اقتياده بعد اعتقاله إلى منطقة تسمى (شافي شمرون).

وعُقدت جلسة محكمة له في معتقل الجلمة يوم الخميس الماضي 24/08/2023م وتم خلال الجلسة تمديد اعتقاله لمدة 7 أيام لليوم، بحجة استكمال التحقيق معه.

جدير بالذكر أنَّ الأسير القيادي ماهر الأخرس ولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، وفي اعتقاله السابق خَاضَ الأسير ماهر الأخرس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ من تاريخ 27/07/2020م حتى 06/11/2020م حيث استمر في إضرابه مدة (103) أيام رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، وتكلل إضرابه عن الطعام انتصارًا على السجان بانتزاع قرارًا يقضي بإطلاق سراحه في 26/11/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى نحو خمسة أعوام.