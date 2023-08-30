قريباً: غزة تُحاكم المتطرف "بن غفير"

فلسطين اليوم

أكد المسئول الإعلامي لمفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح الأسير المحرر رامي عزارة اليوم الأربعاء 30/8/2023، أن مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وبالتعاون مع لجنة القدس والأسرى واللاجئين بنقابة المحامين تعكف على إقامة محاكمة صورية خاصة بالمجرم المتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

يأتي ذلك ردًا على تزايد الجرائم التي يرتكبها تجاه شعبنا عامة وأسرانا خاصة، وعدم تحرك المؤسسات القانونية الدولية بشكل جدي لمحاسبته ومحاسبة عشرات القادة والضباط الإسرائيليين الآخرين الذي أمعنوا وتمادوا في إرتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وقد تحدث المحرر عزارة بأنه لإتمام هذه المحاكمة التي سيشارك بها قضاة ووكلاء نيابة ومحامي دفاع ومؤسسات حقوقية وقانونية وإنسانية إضافة إلى أهالي شهداء وأسرى وشهود عيان سيدلون بشهادتهم في المحاكمة تم تشكيل لجنة مشتركة والتي باشرت أعمالها وعقدت عدة جلسات بهذا الخصوص.

وأضاف الأسير المحرر رامي عزارة بأن الإخوة في نقابة المحامين قاموا بنشر إعلان داخلي لديهم بشأن إستقبال طلبات التطوع والمشاركة في هذه المحاكمة لكل من يريد ذلك،والتي من المقرر لها أن تعقد في شهر سبتمبر القادم.

وكشف المحرر عزارة في ذات السياق بأن هناك خطة لعقد مثل هذه المحاكمة في دول أخرى وبمشاركة من قانونيين وحقوقيين ذوي أسماء مرموقة ومعروفة دوليًا.

كما ختم المحرر عزارة حديثه بأننا نتمنى بأن تشكل هذه المحاكمة دافعًا آخر لتحرك المؤسسات القانونية بالعالم لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين في قفص الإتهام، وتحديدًا محكمة الجنايات الدولية.