هيئة الأسرى: تنشر التفاصيل الصحية للأسير قصي خطاب

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء، بعد زيارة محاميها أحمد صيام ، لمعتقل عوفر عن الحالة المرضية للأسير قصي خطاب (25عاماً) من بلدة صفا/ رام الله، حيث يعاني من مرض السرطان منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد اجرى عملية استئصال للورم في منطقة الصدر منذ العامين والنصف، ويشتكي الأسير خطاب أيضاً من مرض الدوالي في منطقة المحاشم، وكان من المقرر أن يجرى له عملية جراحية إلا أنه اعتقل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية، كما ويعاني من مرض الجيوب وهو بحاجة الى اجراء فحوصات لجميع ما ذكر من الأمراض وتقديم العلاج اللازم له، في الوقت التي تتعمد ادارة السجن اهماله والاكتفاء بإعطائه المسكنات.

يذكر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الأسير خطاب بتاريخ 11 أيار، 2023 وحكمت عليه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".