بالفيديو والصور إصابة شاب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالخليل

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 30/8/2023: إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت النار صوب مركبة فلسطينية قرب مفترق حجاي بالخليل بالضفة المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

ووفقاً لمراسل ريشت كان، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار نحو فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بيت حجاي بالخليل.

ووفقاً لمزاعم جيش الاحتلال، فإن سائق مركبة دهس مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة بيت حجاي جنوب الخليل

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