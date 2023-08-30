يديعوت: حكومة "إسرائيل" تتخلى عن مستوطنات غزة ولبنان

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 30/8/2023، عن مصادقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الأحد المقبل على تغيير تعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة ولبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: أن هذا الإجراء سيشمل إلغاء عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ستعرف المستوطنات المحاذية للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلو متر واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج".

وتابعت: "أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر فأكثر، لن يتم تعريفها بذلك، ولن تحصل على مزايا حكومية لتشجيع الاستيطان فيها".

من جهتهم، هاجم قادة المستوطنات ومن بينها سديروت على جبهة غزة، وكريات شمونة على جبهة لبنان، الحكومة الإسرائيلية واتهموها بالتخلي عنهم وعن أمن المستوطنين فيها.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2005، على ما أسمته قرار الانسحاب أو "إعادة الانتشار" وتفكيك المستوطنات من قطاع غزة.

واعتبر القرار حينها وفقا لمحللين "غطاءً لحالة هروب مذل من القطاع، بفعل تصاعد المقاومة الفلسطينية وحرب الأنفاق".