المقاومة بغزة تطلق "صواريخ تجريبية" تجاه البحر

فلسطين اليوم

أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الأربعاء 30/8/2023، صواريخ تجريبية تجاه بحر قطاع غزة.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المقاومة أطلقت عددا من الصواريخ التجريبية تجاه البحر.

وتطلق المقاومة هذه الصواريخ بين الحين والآخر باتجاه البحر، لتطوير قدراتها العسكرية وإيصال رسائل عدة للاحتلال، بأنها تواصل الإعداد للمعركة القادمة، ولتحذيره بأن صواريخها جاهزة للرد على جرائمه وعدوانه، وفقا لمراقبين.