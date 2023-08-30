الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع مع "إسرائيل" غير موجود على الإطلاق

فلسطين اليوم

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء 30/8/2022 رفض بلاده القاطع للتطبيع مع إسرائيل "، مؤكدا أن "مصطلح التطبيع غير موجود لديه على الإطلاق"، حسب قناة "نسمة" التونسية.

وقال في كلمة ألقاها خلال تسليم عدد من السفراء الجدد أوراق اعتمادهم الرسمية "حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

وأضاف أنه "رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء لا تنسوا الحق الفلسطيني المشروع وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة"، معتبرا أن "الأمر الطبيعي أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني".

ويشار إلى ان الرئيس التونسي خلال حملته الانتخابية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعتبر أن "التطبيع مع إسرائيل جريمة كبرى وخيانة عظمى"، قائلا: "من يتعامل مع كيان شرد شعبا كاملا لمدة تجاوزت القرن هو خائن ويجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى".